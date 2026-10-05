Хорошёво-Мнёвники показали в рубрике "Районы, кварталы". Район находится в Северо-Западном административном округе Москвы, там живут почти 184 тысячи человек.

Он расположен на Москве-реке, а рядом со станцией метро "Терехово" находится "Навка Арена", крупный ледовый комплекс и ледовый театр.

Всего за день поступило 40 правильных ответов в рамках розыгрыша. Победителя определили случайным образом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.