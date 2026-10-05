05 октября, 14:30Технологии
Эксперт рассказал о возможной тарификации международного интернет-трафика в РФ
Международный интернет-трафик на мобильных сетях в России могут начать тарифицировать. Такие правила технически могут быть введены, однако для этого нужны специальные технологии, рассказал эксперт по кибербезопасности, основатель IТ-компании Сергей Рысин.
По его словам, контролировать объем и тип трафика должны будут операторы связи. При этом отделить международный трафик технически непросто, а какие именно технологии будут использоваться в случае введения новых правил, пока неясно.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.