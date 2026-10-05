Эксперт рассказал о возможной тарификации международного интернет-трафика в РФ

Международный интернет-трафик на мобильных сетях в России могут начать тарифицировать. Такие правила технически могут быть введены, однако для этого нужны специальные технологии, рассказал эксперт по кибербезопасности, основатель IТ-компании Сергей Рысин.

По его словам, контролировать объем и тип трафика должны будут операторы связи. При этом отделить международный трафик технически непросто, а какие именно технологии будут использоваться в случае введения новых правил, пока неясно.

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