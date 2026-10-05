05 октября, 08:00Спорт
Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по зумбе
Благодаря проекту "Мой спортивный район" москвичи могут бесплатно посещать тренировки на столичных спортивных площадках. 5 октября на ВДНХ пройдет занятие по зумбе.
Кроме того, в комплексе "Марьина Роща" проведут занятия по оздоровительной гимнастике, а в клубе на Лодочной улице можно будет поиграть в шашки. В водно-спортивном комплексе "Буревестник" состоятся тренировки по рафтингу.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.