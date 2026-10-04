Участники "TOPSKI FAMILY" вышли на беговые дистанции в Парке Победы

Большой праздник бега проходит в Парке Победы. На финишные дистанции вышли участники серии соревнований "TOPSKI FAMILY". В стартах участвуют любители и профессионалы, взрослые и дети.

По словам главного организатора серии Александра Панжинского, серебряного призера Олимпийских игр по лыжным гонкам, участникам подготовили короткие дистанции. Они рассчитаны как на тех, кто хочет побороться за скорость и время, так и на тех, кто только знакомится со спортом.

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