Россиянам объяснили, когда ребенку можно дать отчество по матери

В России ребенку могут дать отчество, образованное от имени матери, однако зарегистрировать такой вариант получится не всегда. Сотрудники ЗАГСа принимают формы, которые можно образовать от существующего мужского имени.

Например, Марьевну или Евгеньевну зарегистрируют, поскольку существуют мужские имена Марий и Евгений. В случае с Ларисовной могут отказать, поскольку мужского аналога имени Лариса нет.

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