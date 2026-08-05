05 августа, 22:15Происшествия
Эксперт рассказал, сможет ли хозяйка сгоревшей квартиры в Москве получить компенсацию
Ущерб хозяйке сгоревшей квартиры в Москве должна возместить пенсионерка, устроившая поджог. Однако компенсацию могут взимать только с ее пенсии. Об этом заявил председатель Союза юристов Москвы Александр Толмачев.
Также он отметил, что пенсионерке придется возместить ущерб владельцам соседних квартир. При этом вину могут разделить между ней и новой хозяйкой жилья.
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