Эксперт рассказал, сможет ли хозяйка сгоревшей квартиры в Москве получить компенсацию

Ущерб хозяйке сгоревшей квартиры в Москве должна возместить пенсионерка, устроившая поджог. Однако компенсацию могут взимать только с ее пенсии. Об этом заявил председатель Союза юристов Москвы Александр Толмачев.

Также он отметил, что пенсионерке придется возместить ущерб владельцам соседних квартир. При этом вину могут разделить между ней и новой хозяйкой жилья.

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