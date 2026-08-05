Эксперт рассказала о продлении запрета на экспорт топлива из России

Сейчас топливо нужно для целей в России, поэтому запрет на экспорт продлен, рассказала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Она отметила, что впереди осенняя сборка урожая, также пока не закончился сезон отпусков. Эксперт рассказала, что если ситуация внутри России действительно стабилизируется до такого состояния, что можно будет открыть экспорт, то правительственное решение будет направлено на то, чтобы позволить экспортирование нефтепродуктов и в первую очередь дизельного топлива.

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