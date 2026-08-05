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05 августа, 11:30

Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Калужской области

ФСБ предотвратила теракт в Калужской области

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ФСБ предотвратила теракт в Калужской области. 22-летний местный житель по заданию украинских спецслужб планировал поджечь военкомат.

Молодой человек провел разведку объекта и уже изготовил бутылку с зажигательной смесью, но сделать задуманное не успел, его задержали. Как выяснилось, он также выполнял другие указания СБУ, например, на стенах жилых домов писал оскорбления в адрес представителей органов власти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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