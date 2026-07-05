Путин подписал закон о новых мерах поддержки внутреннего рынка топлива

В России расширят возможности производства высокооктанового бензина. Закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка топливом и поддержку нефтеперерабатывающих заводов, подписал Владимир Путин.

Документ разрешает использовать при производстве бензина технологию смешения прямогонного бензина с другими компонентами. Такая технология позволит увеличить объемы выпуска топлива с необходимым октановым числом. Кроме того, для нефтеперерабатывающих заводов предусмотрены дополнительные возможности получения налоговых льгот.

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