05 июля, 09:15Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор
Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Российский лидер поздравил Трампа и весь американский народ с Днем независимости страны.
Стороны также обсудили урегулирование конфликта на Украине. По словам Ушакова, Дональд Трамп подтвердил готовность содействовать поиску путей урегулирования конфликта. Спецпосланник главы США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер готовы выступить посредниками и при необходимости вновь посетить Москву.
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