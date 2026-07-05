Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Российский лидер поздравил Трампа и весь американский народ с Днем независимости страны.

Стороны также обсудили урегулирование конфликта на Украине. По словам Ушакова, Дональд Трамп подтвердил готовность содействовать поиску путей урегулирования конфликта. Спецпосланник главы США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер готовы выступить посредниками и при необходимости вновь посетить Москву.

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