Собянин: Москва – лидер рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ

Москва восьмой раз подряд возглавила рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России. Результаты подвели на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Сергей Собянин отметил, что рейтинг инвестиционного климата российских регионов показывает не цифры и не бюрократию, а живую работу, которая помогает реально улучшать все процессы и привлекать инвесторов.

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