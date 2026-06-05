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05 июня, 07:15

Безопасность

Спасатели напомнили москвичам правила безопасности на воде

Спасатели напомнили москвичам правила безопасности на воде

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Спасатели напомнили москвичам правила безопасности во время отдыха у воды. По словам специалистов, большинство несчастных случаев происходит из-за переоценки собственных сил, купания в запрещенных местах и пренебрежения мерами предосторожности.

Утопающий человек не всегда может позвать на помощь. Если он оказался в воде без сил, ему рекомендуют сохранять спокойствие, лечь на спину и восстановить дыхание. Помощь пострадавшему требует осторожности, поскольку человек в панике может случайно утянуть под воду того, кто пытается его спасти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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