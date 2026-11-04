Второй российско-тайский инвестиционный форум прошел в Бангкоке. О том, во что Москва и Бангкок готовы инвестировать вместе, рассказал заместитель руководителя департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Вячеслав Мануйлов.

Что, кроме денег, Москва и Бангкок инвестируют друг в друга? Как Чайковский, хоккей, цифровые технологии и даже русские блины помогают завоевать доверие деловых партнеров?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.