Задержанный по подозрению в двойном убийстве в Москве признался в преступлении на допросе. Как сообщают информагентства со ссылкой на правоохранительные органы, мотивом мог стать бытовой конфликт. По версии следствия, сожитель расправился с предпринимательницей и ее дочерью.

Фрагменты тела женщины обнаружили на балконе ее квартиры, тело дочери нашли в гараже. Там же обнаружили схрон с боеприпасами. Ранее задержанный не был судим, однако задолжал тульскому предприятию более 42 миллионов рублей неотработанного аванса по договору.

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