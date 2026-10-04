Москвич более 13 лет встречает пассажиров метро "Нахимовский проспект"

В Москве на станции метро "Нахимовский проспект" уже более 13 лет пассажиров по утрам встречает распространитель печати Геннадий Сахаров. С понедельника по пятницу он с 07:00 до 11:00 раздает газеты, здоровается с пассажирами и желает им хорошего дня. Многие уже считают его символом станции.

Геннадию Сахарову 76 лет. До работы распространителем печати он 40 лет трудился сварщиком, а в молодости занимался гиревым спортом и стал мастером. Если Геннадий не выходит на смену, пассажиры звонят руководству и спрашивают, куда он пропал. По словам коллег, без его доброжелательности и позитива начало рабочего дня для многих уже не такое.

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