Отстыковку Crew Dragon с Андреем Федяевым перенесли на 7 октября

Отстыковку корабля Crew Dragon с космонавтом Андреем Федяевым перенесли на 7 октября. В NASA объяснили, что погода и условия приводнения у побережья Калифорнии не позволяют провести операцию раньше, поэтому ее перенесли с 5 на 7 октября.

Сейчас на МКС находятся 11 человек вместо обычных семи. 2 октября к станции присоединился экипаж миссии Crew 13 из четырех человек. В его составе космонавт Сергей Тетерятников, астронавты NASA и представитель Канадского космического агентства.

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