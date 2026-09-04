Новости мира: российский турист утонул на озере Комо в Италии

Российский турист утонул на озере Комо в Италии. Как пишут СМИ, трагедия произошла в местечке Карено. 38-летний Дмитрий Абраменко вместе со своей девушкой пошел искупаться. По словам очевидцев, неожиданно он начал жестикулировать, привлекая к себе внимание. Затем мужчину перестали видеть на поверхности воды. Его девушка немедленно позвонила по номеру экстренной помощи. Спасатели и водолазы осматривали озеро несколько часов подряд. По одной из версий, россиянин мог потерять сознание или почувствовать себя плохо. Его тело обнаружили через несколько часов после начала поисков.

Нескольких человек нашли живыми на 10-й день после мощного наводнения в Непале. В тоннеле ГЭС спаслись по меньшей мере трое работников. Ранее СМИ писали, что сотни сотрудников гидроэлектростанций оказались заблокированными из-за наводнения в Непале. По последним данным, без вести пропавшими считались 933 работника, примерно 500 из них могут быть заблокированы под землей и помещениях ГЭС.

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