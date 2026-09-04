Водителям рекомендовали заранее планировать поездки по Ленинградскому шоссе: движение затруднено из-за закрытия одной полосы на ремонт. Ограничение будет действовать до конца апреля 2027 года.

В 07:00 4 сентября трафик был свободным, в 08:00 начались заторы. Сейчас движение остается затрудненным, однако крупных заторов уже нет. Также затруднено движение на Волоколамском шоссе.

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