Автовладельцам рекомендовали покупать зимнюю резину в сентябре. Стоимость автошин ближе к холодам возрастает на 15–20%. В сентябре же сохраняется выбор и нет переплаты.

Автомеханики предупреждают об опасности старых покрышек и попыток продлить их срок службы с помощью подкладок. Старая резина теряет эластичность и надежное сцепление с дорогой, а скрытые дефекты могут привести к ДТП.

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