День города отметят в Москве в эти выходные

В эти выходные, 5 и 6 сентября, Москва отметит День города. Жителей и гостей столицы ждет насыщенная программа. Центральным событием станет парад трамваев. По улицам проедет колонна из 18 исторических вагонов.

Любителей спорта ждет забег "Музейная миля" с аудиоспектаклем о столице. Марафон "День и ночь московского спорта" соберет поклонников мини-футбола, сайклинга, брейк-данса, стритбола и шахмат. Проведут мастер-классы и встречи с известными атлетами.

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