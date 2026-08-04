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04 августа, 23:30

Происшествия

Новости мира: ливни накрыли китайский Харбин

Новости мира: ливни накрыли китайский Харбин

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Ливни накрыли китайский Харбин. Вода затопила улицы города. По данным синоптиков, за сутки там выпала месячная норма осадков. Объявлен красный уровень погодной опасности, прогнозируются град и ураган.

Лесные пожары охватили Грецию. Огонь приближается к Афинам. Одни из крупнейших очагов находятся в столичном округе Аттика – там выгорело уже более 13 тысяч гектаров.

Не менее 17 человек пострадали во время рейса авиакомпании Air India из Пхукета в Дели из-за турбулентности. Самолет испытал кратковременное изменение высоты. Серьезных травм у пассажиров нет. Всего на борту было 137 человек.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.

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