Эксперт рекомендовал скачать сертификаты Минцифры с "Госуслуг" для доступа к сайтам

Для доступа к привычным сайтам через иностранные браузеры пользователи должны скачать сертификаты Минцифры с "Госуслуг". Об этом заявил член экспертного совета Госдумы по законодательству в области цифровой валюты Алексей Юров.

Он отметил, что через портал "Госуслуги" сделать это можно совершенно безопасно. Главное убедиться, что сайт не фишинговый.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

