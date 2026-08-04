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Новости

04 августа, 23:00

Технологии

Эксперт рекомендовал скачать сертификаты Минцифры с "Госуслуг" для доступа к сайтам

Эксперт рекомендовал скачать сертификаты Минцифры с "Госуслуг" для доступа к сайтам

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Для доступа к привычным сайтам через иностранные браузеры пользователи должны скачать сертификаты Минцифры с "Госуслуг". Об этом заявил член экспертного совета Госдумы по законодательству в области цифровой валюты Алексей Юров.

Он отметил, что через портал "Госуслуги" сделать это можно совершенно безопасно. Главное убедиться, что сайт не фишинговый.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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