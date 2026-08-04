04 августа, 23:00Технологии
Эксперт рекомендовал скачать сертификаты Минцифры с "Госуслуг" для доступа к сайтам
Для доступа к привычным сайтам через иностранные браузеры пользователи должны скачать сертификаты Минцифры с "Госуслуг". Об этом заявил член экспертного совета Госдумы по законодательству в области цифровой валюты Алексей Юров.
Он отметил, что через портал "Госуслуги" сделать это можно совершенно безопасно. Главное убедиться, что сайт не фишинговый.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.