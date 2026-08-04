Суд заочно приговорил блогера Гусейна Гасанова к 4 годам колонии по делу об отмывании денег. Кроме того, ему назначили штраф в размере 1 миллиона рублей.

Также суд запретил блогеру на 2 года публиковать материалы в интернете и постановил конфисковать апартаменты в комплексе "Москва-Сити" стоимостью около 46 миллионов рублей.

По версии следствия, Гасанов не выплатил налоги на сумму более 170 миллионов рублей. Чтобы легализовать средства, он проводил финансовые операции и фиктивные сделки с недвижимостью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.