Врач объяснил, почему в жару аллергикам нужно пить больше воды

С наступлением жары в Москве увеличивается количество пыльцы в воздухе. Аллерголог Павел Бережанский советует в жаркую погоду пить достаточно воды, не менее 30 миллилитров на килограмм веса в день.

Специалист отметил, что жидкость способствует очищению верхних дыхательных путей от пыльцы и аллергенов, которые могут там задерживаться. Особенно важно брать воду на прогулки и делать несколько глотков каждые 15–20 минут.

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