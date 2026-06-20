"Качество жизни": врач рассказала о головной боли

Почему летом жители мегаполиса чаще страдают от головной боли? К каким сосудистым катастрофам может привести головная боль? Что нужно делать каждый день, чтобы не болела голова?

Сколько пить обезболивающих безопасно при головной боли? Какие ошибки ее могут спровоцировать? Из-за каких лекарств голова может начать болеть? Что есть летом, чтобы не болела голова?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила главный врач Городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.