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20 июня, 07:00

Общество

"Качество жизни": врач рассказала о головной боли

"Качество жизни": врач рассказала о головной боли

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Почему летом жители мегаполиса чаще страдают от головной боли? К каким сосудистым катастрофам может привести головная боль? Что нужно делать каждый день, чтобы не болела голова?

Сколько пить обезболивающих безопасно при головной боли? Какие ошибки ее могут спровоцировать? Из-за каких лекарств голова может начать болеть? Что есть летом, чтобы не болела голова?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила главный врач Городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.

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