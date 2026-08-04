Экономист заявил о готовности банковской IT-инфраструктуры к новым условиям

Банковская IТ-инфраструктура способна быстро подстраиваться под изменения, поэтому проблемы с доступом к сайтам через зарубежные браузеры затронут ограниченный круг пользователей, считает экономист Максим Чирков.

По его словам, большинство клиентов используют мобильные приложения банков, и для них ситуация не изменится. Тем, кому потребуется доступ к сервисам из-за границы, может помочь смена браузера. Эксперт не исключил, что в дальнейшем появятся и другие технические решения для обхода подобных ограничений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.