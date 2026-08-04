Зоозащитники раскритиковали новое кафе с капибарами в Москве

В Москве открылось кафе с капибарами, но проект сразу столкнулся с волной критики в соцсетях и обвинениями в жестоком обращении с животными. За отдельную плату посетители могут провести время в контактной зоне.

Организаторы уверяют, что заботятся о питомцах: количество гостей ограничено, а каждые 2 часа животным устраивают 30-минутный отдых без людей. Сотрудники также заявляют, что капибары обеспечены водой, регулярным кормом и правильным уходом.

Несмотря на это, зоозащитники бьют тревогу. Они считают, что постоянный шум, вспышки камер и поток людей вызывают у животных сильный стресс. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.