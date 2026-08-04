04 августа, 10:45Технологии
Минцифры РФ усилит контроль за легитимными VPN для борьбы с обходом блокировок
Минцифры РФ обсуждает с хостинг-провайдерами новый механизм проверки IP-адресов легитимных сервисов VPN.
Сейчас их вносят в список исключений, чтобы Роскомнадзор не блокировал рабочие сервисы вместе с обычными VPN. Однако в этот перечень регулярно попадают и приложения, которые позволяют пользователям обходить сетевые ограничения. Чтобы решить эту проблему, провайдерам предложат самостоятельно выявлять такие IP-адреса и передавать данные регулятору.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.