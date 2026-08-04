Минцифры РФ усилит контроль за легитимными VPN для борьбы с обходом блокировок

Минцифры РФ обсуждает с хостинг-провайдерами новый механизм проверки IP-адресов легитимных сервисов VPN.

Сейчас их вносят в список исключений, чтобы Роскомнадзор не блокировал рабочие сервисы вместе с обычными VPN. Однако в этот перечень регулярно попадают и приложения, которые позволяют пользователям обходить сетевые ограничения. Чтобы решить эту проблему, провайдерам предложат самостоятельно выявлять такие IP-адреса и передавать данные регулятору.

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