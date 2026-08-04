Новости мира: оползень сошел в индийском штате Керала

Мощный оползень сошел в индийском штате Керала. Кадры с места событий стремительно разлетаются в Сети. Люди в последний момент едва успевали отбежать от надвигающейся массы грязи и камней. Стихия буквально сметала все на своем пути.

Экономические издержки от пожаров и засухи в Европе уже превысили 3 миллиарда евро. Лесной пожар на юге Франции только усиливается из-за неблагоприятных погодных условий. Пламя охватило 40 гектаров, жители эвакуированы. В Чехии столбики термометров достигли 40 градусов выше нуля. В Словакии в обмелевшем Дунае нашли авиабомбу времен Второй мировой войны. Для ее перевозки к месту уничтожения было приостановлено судоходство.

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