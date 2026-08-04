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04 августа, 07:15

В мире

В Британии предложили запретить разводить почти 70 пород собак

В Британии предложили запретить разводить почти 70 пород собак

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В Британии предложили запретить разводить почти 70 пород собак. Это связано с проблемами со здоровьем, которые возникают у питомцев. В "черный список" попали мопсы и французские бульдоги. У них часто возникают проблемы с дыханием, а физическая активность может быть затруднена.

Под запрет попали таксы и корги из-за длинной спины и коротких лап. У этих пород повышенный риск болезни межпозвоночных дисков, которая в тяжелых случаях может привести к параличу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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