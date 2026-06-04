Российский платежный сервис "А7" представили на ПМЭФ-2026

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) представили российский платежный сервис "А7". Он позволяет предпринимателям проводить трансграничные платежи безопасно и в несколько кликов.

Время операций сокращено с нескольких суток до нескольких часов, комиссии низкие. Проект запущен в конце 2024 года при участии банка ПСБ. Платежи можно отправлять получателям из более чем 100 стран.

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