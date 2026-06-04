Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня, 23:30

Экономика

Российский платежный сервис "А7" представили на ПМЭФ-2026

Российский платежный сервис "А7" представили на ПМЭФ-2026

Россияне снова смогут получать посылки из США

"Интервью": Мария Багреева – о производительности труда

"Интервью": Сергей Черемин – о международном сотрудничестве Москвы

Стенд "Родной Север" представили на ПМЭФ-2026

"Интервью": Алена Аршинова – о прагматике в экономическом сотрудничестве

"Интервью": Георгий Горшков – о цифровых банках и маркетплейсах

Компания А7 представила систему международных расчетов на ПМЭФ

Правительство Москвы на ПМЭФ подписало ряд соглашений в сфере строительства

Решетников заявил, что зарплаты в РФ должны расти быстрее производительности труда

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) представили российский платежный сервис "А7". Он позволяет предпринимателям проводить трансграничные платежи безопасно и в несколько кликов.

Время операций сокращено с нескольких суток до нескольких часов, комиссии низкие. Проект запущен в конце 2024 года при участии банка ПСБ. Платежи можно отправлять получателям из более чем 100 стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: ПМЭФ-2026
экономикавидеоЕкатерина Ефимцева

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

Создадут ли в России детский интернет?

Сервис помог бы юным пользователям осваивать механизмы виртуальной коммуникации

Читать
закрыть

Почему возникла нехватка официантов в Москве?

Московским ресторанам не достает более 3 тысяч официантов

Причины кроются в нулевой безработице и многочисленных подработках

Читать
закрыть

Почему москвичи стали изображать животных на психологических тренингах?

Коучи уверены: подобная практика способна помочь в борьбе с агрессией

Читать
закрыть

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика