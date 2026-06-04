По инициативе депутата ГД Светланы Разворотневой на юге Москвы провели окружной фестиваль

Окружной фестиваль, посвященный озеленению дворовых территорий, развитию ландшафтного дизайна и поддержке инициативных горожан, которые благоустраивают пространства у своих домов, прошел 4 июня в районе Чертаново Северное. Инициатором проведения мероприятия выступила депутат Государственной думы Российской Федерации, член фракции "Единая Россия" Светлана Разворотнева. Она дала старт конкурсу на лучший палисадник и цветник у подъезда, который продлится до сентября.



"Такие мероприятия помогают масштабировать идеи и формировать соседское сообщество. Комфортная городская среда в Москве создается при активном участии жителей. Партия "Единая Россия" поддерживает инициативы горожан. В рамках проекта "Школа ЖКХ" мы проводим конкурс "Лучший дом. Лучший двор", который объединил тысячи участников. Также оказываем содействие и в реализации районных проектов – таких как просветительские фестивали и ежегодные конкурсы палисадников", – отметила Разворотнева.



В рамках мероприятия прошел мастер-класс по уходу за растениями. Его провела советский и российский специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур Октябрина Ганичкина. Кроме того, для гостей организовали консультации по ландшафтному дизайну.



Парламентарий также объявила о старте конкурса палисадников "Мой дом – моя Москва", который пройдет при ее поддержке на юге столицы с 5 июня по 31 августа. Его цель – поддержать инициативы жителей в сфере благоустройства и озеленения. К участию приглашаются горожане старше 18 лет, советы многоквартирных домов, ТСЖ, а также инициативные группы жителей. Заявки будут приниматься в электронном виде на сайте конкурса мой-дом-москва.рф, где также опубликуют условия участия. Итоги подведут в сентябре в рамках празднования Дня города, тогда же состоится награждение победителей.



Городские сервисы для инициатив жителей

Предложить идею для формирования еще более комфортного и функционального пространства для жизни в мегаполисе может любой житель столицы. Для этого реализуются несколько проектов.



Один из них – платформа "Город идей". Ее запустили в 2014 году, за это время к ней присоединились свыше 670 тысяч пользователей. Горожане делятся своими предложениями в разных сферах, в том числе по благоустройству. Более 1,6 тысячи предложений по этой теме уже воплотили в жизнь. Например, во II квартале этого года по инициативе жителей в районе Чертаново Центральное у дома на улице Чертановской, дом 29, корпус 1, высадили кустарники, а в Даниловском районе озеленили территорию двора по адресу Духовской переулок, дом 20, корпус 2.



Кроме того, по различным вопросам проводятся голосования на портале "Активный гражданин". Каждый месяц в городе реализуется 30–40 поддержанных горожанами решений. Проект тоже работает с 2014 года, с тех пор его участниками стали более 7 миллионов человек.

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