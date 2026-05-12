12 мая, 08:07

Общество

Ландшафтный архитектор Измайловского парка рассказала об особенностях профессии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалист по ландшафтной архитектуре парка "Измайлово" Елена Маркова рассказала о специфике профессии, грамотном устройстве цветников и особенностях работы с естественной лесной средой в черте мегаполиса. Она поделилась советами и секретами своего дела в беседе с порталом мэра и правительства Москвы.

По словам эксперта, интерес к профессии сформировался у нее еще в детстве, а решающим фактором для выбора специализации стало базовое архитектурное образование. В 1990-е годы она приняла решение сосредоточиться на ландшафтной архитектуре, позволяющей совмещать пространственное проектирование с работой с живыми растениями.

Маркова подчеркнула разницу между ландшафтным дизайном и ландшафтной архитектурой. Последняя дисциплина значительно шире и требует комплексной подготовки.

"Нужно быть отчасти ботаником, биологом, энтомологом, почвоведом, историком. Если не знать историю создания других садов, будешь каждый раз изобретать велосипед", – пояснила специалист.

Также обязательным она считает знание состава почвы, климатических условий и особенностей взаимодействия растений с насекомыми.

Отдельно специалист отметила необходимость полевой работы. Кабинетное проектирование по фотографиям она считает неэффективным. Во время обходов территории Маркова всегда имеет при себе секатор, совок и небольшую ножовку, чтобы оперативно вносить правки, не дожидаясь садовников.

В своей работе на территории более 1 300 гектаров Измайловского парка Маркова реализовала проект по созданию единого узнаваемого образа цветников. В качестве визитной карточки выбраны пионы. Эти растения присутствуют на всех клумбах парка ввиду их неприхотливости и долговечности – посадки способны сохранять декоративность десятилетиями.

Говоря о балансе между естественным лесом и благоустроенной зоной отдыха, ландшафтный архитектор отметила, что обширные зеленые массивы парка не мешают проектированию, а наоборот, формируют уникальный стиль территории. Сочетание культурных цветников и дикой природы дополняется развитой инфраструктурой, включая аттракционы и лодочную станцию.

Для начинающих садоводов Маркова дала практическую рекомендацию по методу перестановки: перед посадкой растения в горшках следует расставить на участке и оценить композицию с разных точек, при необходимости меняя расположение без выкапывания.

Помимо проектной работы, Елена Маркова ведет просветительские занятия на территории парка. Уроки бесплатны, не требуют регистрации и охватывают четыре тематических направления: экологию, эстетику, экономику и эксперимент в саду.

Свою деятельность ландшафтный архитектор характеризует как постоянное наблюдение за динамикой живой экосистемы, поскольку сад непрерывно проходит стадии развития от молодости до старения. Задача профессионала – вовремя фиксировать эти изменения и корректировать архитектуру пространства.

Ранее в московских парках началась подготовка к летнему сезону. Специалисты подготовят свыше 290 гектаров газонов, проведут ремонт и покраску порядка 14 тысяч урн и скамеек, а также займутся цветниками и клумбами.

