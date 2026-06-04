РФ и США подпишут соглашение о проектировании подводного тоннеля между Чукоткой и Аляской

Россия и США подпишут соглашение о проектировании подводного тоннеля между Чукоткой и Аляской. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Проект железнодорожного коридора через Берингов пролив был предложен в октябре прошлого года. Протяженность тоннеля составит около 100 километров – вдвое длиннее Евротоннеля под Ла-Маншем.

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