04 июня, 22:15Политика
РФ и США подпишут соглашение о проектировании подводного тоннеля между Чукоткой и Аляской
Россия и США подпишут соглашение о проектировании подводного тоннеля между Чукоткой и Аляской. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
Проект железнодорожного коридора через Берингов пролив был предложен в октябре прошлого года. Протяженность тоннеля составит около 100 километров – вдвое длиннее Евротоннеля под Ла-Маншем.
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