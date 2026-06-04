Более 400 круизных судов отправятся от причалов речных вокзалов Москвы в июне

В июне причалы речных вокзалов Москвы примут и отправят круизные суда более 400 раз. Теплоходы отправляются в десятки городов страны и могут выйти к Черному, Каспийскому, Азовскому, Белому и Балтийскому морям. Также доступны короткие круизы по столице.

Пассажиры на прогулочном, регулярном и круизном флоте за прошлый год совершили более 4,5 миллиона поездок, что является рекордным показателем за 30 лет. Билеты на маршруты теперь продают на причалах "Красный Октябрь", "Нескучный сад" и "Патриарший".

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