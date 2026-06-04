Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня, 23:00

Транспорт

Более 400 круизных судов отправятся от причалов речных вокзалов Москвы в июне

Более 400 круизных судов отправятся от причалов речных вокзалов Москвы в июне

"Новости дня": нетрезвых водителей в России могут обязать пройти реабилитацию

Цифровые двойники станций метро создали в Москве

В Москве открыли новые точки продажи билетов на речные прогулки

Билеты на речные прогулки начали продавать на трех новых причалах в Москве

Движение поездов Горьковского направления МЦД-4 задержано из-за длительной стоянки состава

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 4 июня

Ко Дню России из Москвы запустят 18 дополнительных поездов

Ряд улиц в центре Москвы перекроют 7 июня из-за "Красочного забега"

На севере Москвы 6 и 7 июня изменится схема движения трамваев

В июне причалы речных вокзалов Москвы примут и отправят круизные суда более 400 раз. Теплоходы отправляются в десятки городов страны и могут выйти к Черному, Каспийскому, Азовскому, Белому и Балтийскому морям. Также доступны короткие круизы по столице.

Пассажиры на прогулочном, регулярном и круизном флоте за прошлый год совершили более 4,5 миллиона поездок, что является рекордным показателем за 30 лет. Билеты на маршруты теперь продают на причалах "Красный Октябрь", "Нескучный сад" и "Патриарший".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоНаиль ГубаевМария Панкратова

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

Создадут ли в России детский интернет?

Сервис помог бы юным пользователям осваивать механизмы виртуальной коммуникации

Читать
закрыть

Почему возникла нехватка официантов в Москве?

Московским ресторанам не достает более 3 тысяч официантов

Причины кроются в нулевой безработице и многочисленных подработках

Читать
закрыть

Почему москвичи стали изображать животных на психологических тренингах?

Коучи уверены: подобная практика способна помочь в борьбе с агрессией

Читать
закрыть

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика