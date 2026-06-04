Компания А7 представила систему международных расчетов на ПМЭФ

Российским предпринимателям на Петербургском международном экономическом форуме представили систему международных расчетов А7. Сервис позволяет проводить трансграничные платежи с низкими комиссиями и сокращает время переводов с нескольких суток до нескольких часов.

Компания А7 создана для проведения международных расчетов и развития новых платежных решений для импортеров и экспортеров. Проект запустили в конце 2024 года при участии банка ПСБ. Сейчас через платформу можно отправлять платежи получателям более чем в 100 странах.

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