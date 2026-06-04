Новости мира: Ливан и Израиль договорились о прекращении огня

Ливан и Израиль договорились о прекращении огня. Об этом сообщили в Госдепе США. Соглашение предусматривает прекращение обстрелов, вывод сил "Хезболлы" к северу от реки Литани и создание зон под контролем только ливанской армии.

Компенсации Ирану остаются одним из ключевых вопросов переговоров с США. По данным СМИ, Тегеран требует возместить ущерб после ракетных ударов. Также обсуждаются разморозка иранских активов и создание инвестиционного фонда для восстановления инфраструктуры.

В Аргентине тысячи человек приняли участие в акции "Ни одной меньше" против насилия в отношении женщин. Марш прошел уже в 11-й раз.

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