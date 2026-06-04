Минфин ожидает, что в программу сбережений к 2030 году вложат более 4,5 трлн рублей

Минфин ожидает, что к 2030 году объем вложений в программу долгосрочных сбережений превысит 4,5 триллиона рублей. Об этом сообщил заместитель министра финансов Иван Чебесков, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

На форуме протекают небольшие скандалы, днем ранее два предпринимателя обменялись взаимными обвинениями. По словам экономического обозревателя Константина Цыганкова, дискуссия на форуме должна быть конструктивной.

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