Бланки ЕГЭ с нечитаемым почерком будут дополнительно проверять специалисты

В Рособрнадзоре рассказали, как будут проверять бланки ЕГЭ с нечитаемым почерком: если компьютер не сможет распознать ответ выпускника, работу дополнительно проверят специалисты. Особенно это касается первой части экзамена, где бланки обрабатываются автоматически. В спорных случаях ответы вручную перепроверят эксперты.

При этом школьникам все же рекомендуют внимательно заполнять бланки и писать буквы и цифры по установленному образцу – именно от этого зависит скорость и точность обработки работ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.