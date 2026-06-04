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04 июня, 07:45

Общество

Бланки ЕГЭ с нечитаемым почерком будут дополнительно проверять специалисты

Бланки ЕГЭ с нечитаемым почерком будут дополнительно проверять специалисты

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В Рособрнадзоре рассказали, как будут проверять бланки ЕГЭ с нечитаемым почерком: если компьютер не сможет распознать ответ выпускника, работу дополнительно проверят специалисты. Особенно это касается первой части экзамена, где бланки обрабатываются автоматически. В спорных случаях ответы вручную перепроверят эксперты.

При этом школьникам все же рекомендуют внимательно заполнять бланки и писать буквы и цифры по установленному образцу – именно от этого зависит скорость и точность обработки работ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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