В Москве стартует книжный фестиваль "Красная площадь". Книги заполнят не только все пространство от собора Василия Блаженного до Исторического музея, но также займут свои места в ГУМе.

На литературный праздник приглашены писатели, издатели, ученые, актеры, музыканты и читатели. В программе фестиваля – спектакли ведущих театров, музыкальные постановки, презентации книг, автограф-сессии и чемпионат мира по чтению вслух.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.