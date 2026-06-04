04 июня, 07:45Культура
В Москве стартует книжный фестиваль "Красная площадь"
В Москве стартует книжный фестиваль "Красная площадь". Книги заполнят не только все пространство от собора Василия Блаженного до Исторического музея, но также займут свои места в ГУМе.
На литературный праздник приглашены писатели, издатели, ученые, актеры, музыканты и читатели. В программе фестиваля – спектакли ведущих театров, музыкальные постановки, презентации книг, автограф-сессии и чемпионат мира по чтению вслух.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.