Эксперт рассказал, возможен ли глобальный цифровой локдаун

Массово отключить интернет по всему миру с помощью одной кибератаки невозможно. Об этом заявил эксперт по технологиям Павел Мясоедов, комментируя слухи о цифровом локдауне.

Он пояснил, что интернет представляет собой сложную программно-аппаратную систему. Данные передаются по множеству каналов, а серверы расположены в разных частях света и работают независимо друг от друга.

Даже если злоумышленникам удастся взломать крупную ИТ-платформу или инфраструктуру провайдера связи, это не приведет к отключению интернета во всем мире. Другие элементы Сети продолжат работать.

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