Минтранс РФ может ужесточить правила для пользователей СИМ

Минтранс РФ предложил ужесточить правила для водителей электросамокатов и электровелосипедов. Ведомство представило проект изменений для общественного обсуждения.

Согласно инициативе, к СИМ будут относить устройства со скоростью не более 25 километров в час. Часть электровелосипедов, в том числе используемых курьерами, могут приравнять к мопедам. Передвигаться на них разрешат только по проезжей части, а езда по тротуарам будет запрещена.

Кроме того, пользоваться электросамокатами в общественных местах не смогут дети младше 16 лет. Также на федеральном уровне планируют закрепить правило, согласно которому на одном самокате может ехать только один человек.

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