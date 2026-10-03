Виновному в гибели блогера МотоТани вынесли приговор в Турции

Турецкий суд признал местного байкера Онура Обута виновным в гибели блогера Татьяны Озолиной (МотоТаня) и приговорил его почти к 3 годам лишения свободы.

Трагедия произошла в 2024 году в провинции Мугла. Россиянка ехала в группе из трех мотоциклистов, когда столкнулась с Обутом. Мужчина утверждал, что девушка сама врезалась в него, однако экспертиза установила обратное.

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