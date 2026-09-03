В Москве прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В этом году жители города могли присоединиться к траурным митингам и возложению цветов к мемориалам.

Мероприятия проводились в различных локациях, связанных с теми или иными трагическими событиями, в частности у Мемориальной доски "Вечная память жертвам теракта в театральном центре на Дубровке", на станциях метро "Рижская", "Парк Культуры", "Лубянка" и "Автозаводская", в подземном переходе на Пушкинской площади, у взорванных домов на Каширском шоссе и на улице Гурьянова, а также у гостиницы "Националь" и на аэродроме Тушино.

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