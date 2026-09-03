Эксперт назвал обращение Украины в ИКАО неправомерным

Украина не имеет права обращаться в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с требованием закрыть воздушное пространство над другой страной и угрожать его закрытием. Об этом заявил авиационный эксперт Роман Гусаров.

По словам эксперта, реакция ИКАО на действия Украины является показательной. Если бы подобное поведение допустила Россия или любая другая страна, последовали бы серьезные предупреждения и санкции вплоть до исключения из организации.

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