Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 17:15

Транспорт

Эксперт назвал обращение Украины в ИКАО неправомерным

Эксперт назвал обращение Украины в ИКАО неправомерным

Пассажиры общественного транспорта Подмосковья могут временно снизить расходы на поездки

Собянин: открыто движение по новому участку Московского скоростного диаметра

Беспилотные трамваи в Москве появятся еще на двух маршрутах к концу 2026 года

В трех московских аэропортах сняли ограничения на полеты

Движение ограничат в центре Москвы в День города

В Москве с начала сезона оштрафовали 77 тысяч самокатчиков

На улицах и набережных Москвы временно ограничат движение с 4 по 6 сентября

Росавиация сообщила об отсутствии у ИКАО полномочий закрыть небо над Россией

В Москве зарегистрировали 306 ДТП с участием СИМ с начала года

Украина не имеет права обращаться в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с требованием закрыть воздушное пространство над другой страной и угрожать его закрытием. Об этом заявил авиационный эксперт Роман Гусаров.

По словам эксперта, реакция ИКАО на действия Украины является показательной. Если бы подобное поведение допустила Россия или любая другая страна, последовали бы серьезные предупреждения и санкции вплоть до исключения из организации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортполитикавидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

Почему родительские чаты доводят до истерики?

В соцсетях можно увидеть жалобы на бесконечные уведомления, конфликты и бессмысленные обсуждения

Читать
закрыть

Какие виды онкологии планируют победить в России за 3–6 лет?

Победа над меланомой, мелкоклеточным раком легких и мочевого пузыря может стать реальностью

Читать
закрыть

Что известно о школьнице, напавшей на учителя в Канске?

В результате нападения пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика