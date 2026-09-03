На улицах и набережных Москвы временно ограничат движение с 4 по 6 сентября. В пятницу, 4 сентября, с 01:00 движения не будет по одной полосе в каждом направлении на Фрунзенской набережной в районе Андреевского моста.

В субботу, 5 сентября, в районах Якиманка и Замоскворечье нельзя будет проехать с 14:30 до 17:30. Участки дорог перекроют на Болотной, Берсеневской, Софийской, Раушской и Космодамианской набережных.

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