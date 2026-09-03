Россиянки стали позже рожать первого ребенка

Рождение первого ребенка в 30 лет становится нормой для россиянок, сообщили в Союзе педиатров России. Там добавили, что еще недавно оптимальным возрастом для рождения первого ребенка считался период от 20 до 25 лет, однако сегодня планка сдвинулась.

Причина, по словам специалистов, не в инфантильности, а в более осознанном подходе. Женщины стали больше внимания уделять своему здоровью, тщательнее готовиться к беременности и строже следовать рекомендациям врачей.

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