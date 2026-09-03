Собянин: Москва обеспечила регионам России доступ к быстрой меддиагностике

Доступ к московским сервисам искусственного интеллекта для анализа медицинских снимков получили 2,5 тысячи медорганизаций из 75 регионов России. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Ежемесячно сервисы "МосМедИИ" расшифровывают почти 1,5 миллиона исследований, около 80% из которых поступают из регионов. Таким образом, московские сервисы ИИ обрабатывают четверть всех медицинских снимков в России.

В числе лидеров по количеству исследований на платформе – Краснодарский край, Воронежская и Челябинская области, Красноярский край, Московская и Тюменская области. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.