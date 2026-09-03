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03 сентября, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости Московского транспорта

"Аэрофлот" сообщил о первой оплате авиабилета цифровым рублем

В Шереметьево заявили, что плановые рейсы в Турцию выполняются по расписанию

Зрители Москвы 24 прислали видео с застрявшими в Анталье туристами

В РСТ заявили, что ситуация с отменой рейсов турецких авиакомпаний стабилизируется

Авиакомпания Pegasus объяснила отмену 12 рейсов во Внуково техническими причинами

Турецкая авиакомпания Pegasus отменила 12 рейсов во Внуково и из него

Глава Минтранса Никитин заявил о координации ведомств РФ для защиты авиасообщения

В Шереметьево опровергли сообщения об отмене рейсов в Турцию

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

По просьбам жителей в большом районе на северо-западе Москвы построят станции метро, сообщил Сергей Собянин. Проектные названия новых станций Таганско-Краснопресненской линии – "Новокуркинское шоссе" и "Куркино". Благодаря строительству подземки жители Куркина смогут делать быстрые и удобные пересадки на 22 станции метро, МЦК и МЦД.

"Мнёвниковская пойма – активно развивающаяся территория на северо-западе Москвы. В западной части поймы продолжается возведение велопешеходного моста, который соединит ее с Островной улицей в Крылатском. На текущий момент строители завершили недвижку пролетного строения через русло реки. Параллельно продолжаются работы по монтажу арок моста, они выполнены более чем на 70%", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В районе Вороново завершен монолит здания образовательного комплекса на 1,2 тысячи учеников и 250 дошкольников. Архитектурный облик здания будет отличаться выразительностью и продуманностью решений.

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