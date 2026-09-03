Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве завершилась реконструкция 100 школ по программе "Моя школа", еще 85 зданий модернизируют к следующему 1 сентября. В школах появятся физико-математическая вертикаль для 7–9-х классов, олимпиадная подготовка с 4-го класса. Также для 200 тысяч учеников 5–6-х классов разработан и открыт актуальный курс по искусственному интеллекту.

"С прошлого года в начальном школе мы запустили два дополнительных курса по математике и окружающему миру, это занятия по довольно сложному учебнику с упором на логические задачки. Осенью дети пройдут диагностику математической грамотности, и тогда мы увидим объективную картину. Но уже сейчас получаем положительную обратную связь от родителей. Почти у половины детей наблюдается хорошая динамика, появилась уверенность в своих силах. В этом году олимпиадное движение придет в младшую школу, в четвертый класс. Будут действовать различные кружки, которые позволят нам как можно раньше выявить талантливых детей и индивидуально их сопровождать", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В первые выходные сентября – дни открытых дверей в трех новых центрах женского здоровья. Москвички могут познакомиться с работой учреждений нового формата и лично пообщаться со специалистами. Посетительниц ждут в центрах при больницах имени В. В. Вересаева, имени Ф. И. Иноземцева, а также при ММКЦ "Коммунарка".